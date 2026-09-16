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Всемирный банк назначил главным экономистом нобелевского лауреата Майкла Кремера

Лауреат Нобелевской премии по экономике 2019 года Майкл Кремер с 1 октября станет главным экономистом и старшим вице-президентом Группы Всемирного банка по экономике развития, говорится в сообщении банка.

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