Всемирный банк назначил главным экономистом нобелевского лауреата Майкла Кремера

Лауреат Нобелевской премии по экономике 2019 года Майкл Кремер с 1 октября станет главным экономистом и старшим вице-президентом Группы Всемирного банка по экономике развития, говорится в сообщении банка.
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