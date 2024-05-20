Кузнецов о снижении игрового времени: «Можно обижаться и плакать, но я думаю о том, что лучше для «Каролины». Хочу помогать команде побеждать»

В Кубке Стэнли 32-летний форвард набрал 6 (4+2) очков за 10 матчей при 11:29 в среднем за игру. – Как вы представляете следующий сезон в «Каролине»? Вы привыкли проводить на льду много времени, но в последних матчах выходили реже.