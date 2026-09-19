Injective прибавил 20% за сутки и приблизился к максимумам конца мая

По данным 19 сентября активы Injective торговались на уровне около $7,11 после роста примерно на 20% за 24 часа и на 21% за семь дней.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- АС Рост цен на бензи...
- МШ Житель Карелии вы...
- Е Петербурженка 30 ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым