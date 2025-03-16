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«Боинг» прилетит, «Сухой» отлетается

«Боинг» прилетит, «Сухой» отлетается? На волне потепления политических отношений США и России очень бурный отклик вызвала новость о том, что «Боинг» хочет вернуться в Россию.

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