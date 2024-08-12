СМИ: в ФРГ будут почитать ряд офицеров вермахта, состоявших в СС и НСДАП

Минобороны ФРГ дополнило список, посвященный воинской традиции Германии, именами офицеров вермахта, некоторые из которых состояли в нацистской партии (НСДАП) и подразделениях СС заявил представитель ведомства Арне Коллац 12 августа на правительственном брифинге, сообщает РИА Новости.
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