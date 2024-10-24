Капризов о Дацюке: «Легенда. Мне повезло, что я смог сыграть с ним в одном звене и победить на Олимпиаде. Его знают во всем мире, восхищаются им»

– Дацюка в ноябре будут вводить в Зал хоккейной славы в Торонто. Что скажете о нем как игроке и человеке? Ставите ли перед собой задачу стать членом Зала славы? – Это всегда здорово! Не знаю, что со мной будет, а про Дацюка можно сказать просто: он легенда.