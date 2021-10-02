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ПРИСТАВАНИЯ, СВИСТ И "СМЕРТЬ УРУСАМ": МИГРАНТЫ СТАНОВЯТСЯ ХОЗЯЕВАМИ В РОССИИ?

ПРИСТАВАНИЯ, СВИСТ И "СМЕРТЬ УРУСАМ": МИГРАНТЫ СТАНОВЯТСЯ ХОЗЯЕВАМИ В РОССИИ?

KOMSOMOLSKAYA PRAVDA/GLOBALLOOKPRESS Миграционный центр переселяют, общежития для мигрантов закрывают.

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Игорь Сипкин
такие русские в правительстве, как хуснуллин, устроят "европу" в россии. что-то нет желания таджикам ботинки целовать
Михаил Гальперин
Идет натуральный этнический геноцид!
Валентин Кравченко
Это только начало, правящая верхушка молчит значит их это устраивает, мигранты вкус безнаказанности почувствуют тогда не остановить эту арду.
Елена Бреслова
я не знаю зачем, но они нужны президенту России...((
Владимр Семкин
Сначада в 90е они вышвыривали нас из наших домов в их республике вдруг ставшие нам врагами, потом в начале 2005 года пдакались как им плохо у себя дома и потихоньку проникали в наши города, теперь они говорят что это их земля и вновь выгоняют из наших домов нл уже в нашей стране. Вопрос благодаря кому, поавильно политике главных лиц, им они нужны как пугало для русского народа, чтоб был повод обвинить нас в экстремизме и посадить бунтующих в тюрьму, ведь бунтующий сначала полтив мигрантов сегодня, завтра будет бунтовать против элиты. Вот и вся статегия
Анатолий Иванов
Совершенно верно!
Сергей Росси
В России все решает, а значит за все отвечает один человек. Все вопросы к нему
Евгений Алексеенко
Он решает вопросы своих близких. не могу понять,вообще у нас есть власть или ее нет и чьи интересы она защищает,русских или мигрантов?
Александр Мурнаев
Защищает интересы олигархов.
Коська
А УРУС СТРЕЛЯТЬ НЕ ПРОБОВАЛ В ШАКАЛОВ????????

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