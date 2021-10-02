ПРИСТАВАНИЯ, СВИСТ И "СМЕРТЬ УРУСАМ": МИГРАНТЫ СТАНОВЯТСЯ ХОЗЯЕВАМИ В РОССИИ?

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯПолитикаПРИСТАВАНИЯ, СВИСТ И "СМЕРТЬ УРУСАМ": МИГРАНТЫ СТАНОВЯТСЯ ХОЗЯЕВАМИ В РОССИИ?KOMSOMOLSKAYA PRAVDA/GLOBALLOOKPRESS Миграционный центр переселяют, общежития для мигрантов закрывают.Вернуться к статье105НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьИгорь Сипкинтакие русские в правительстве, как хуснуллин, устроят "европу" в россии. что-то нет желания таджикам ботинки целоватьМихаил ГальперинИдет натуральный этнический геноцид!ВКВалентин КравченкоЭто только начало, правящая верхушка молчит значит их это устраивает, мигранты вкус безнаказанности почувствуют тогда не остановить эту арду.ЕБЕлена Бресловая не знаю зачем, но они нужны президенту России...((Владимр СемкинСначада в 90е они вышвыривали нас из наших домов в их республике вдруг ставшие нам врагами, потом в начале 2005 года пдакались как им плохо у себя дома и потихоньку проникали в наши города, теперь они говорят что это их земля и вновь выгоняют из наших домов нл уже в нашей стране. Вопрос благодаря кому, поавильно политике главных лиц, им они нужны как пугало для русского народа, чтоб был повод обвинить нас в экстремизме и посадить бунтующих в тюрьму, ведь бунтующий сначала полтив мигрантов сегодня, завтра будет бунтовать против элиты. Вот и вся статегияАнатолий ИвановСовершенно верно!Сергей РоссиВ России все решает, а значит за все отвечает один человек. Все вопросы к немуЕАЕвгений АлексеенкоОн решает вопросы своих близких. не могу понять,вообще у нас есть власть или ее нет и чьи интересы она защищает,русских или мигрантов?Александр МурнаевЗащищает интересы олигархов.КоськаА УРУС СТРЕЛЯТЬ НЕ ПРОБОВАЛ В ШАКАЛОВ????????Комментировать
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