Крымчанам рассказали, как использовать чай в косметических целях

Чай давно используется как доступное средство домашнего ухода за кожей. Маски, компрессы, кубики льда и примочки на основе зеленого или черного чая можно встретить во многих рецептах народной косметологии, сообщилаРИАМО врач-дерматолог Елизавета Шухман.