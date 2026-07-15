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Крымская газета

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Крымчанам рассказали, как использовать чай в косметических целях

Крымчанам рассказали, как использовать чай в косметических целях

Чай давно используется как доступное средство домашнего ухода за кожей. Маски, компрессы, кубики льда и примочки на основе зеленого или черного чая можно встретить во многих рецептах народной косметологии, сообщилаРИАМО врач-дерматолог Елизавета Шухман.

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