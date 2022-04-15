Директор ЦРУ Вільям Бернс Глава ЦРУ: не можна легковажно ставитися до ядерних загроз Москви Вільям Бернс проаналізував можливі мотиви, якими керувався Володимир Путін, ухвалюючи рішення про початок війни До загрози застосування Росією тактичної ядерної зброї чи ядерної зброї малої потужності в Україні не можна ставитися легковажно, проте Центральне розвідувальне управління не має практичних доказів […] Сообщение Глава ЦРУ: не можна легковажно ставитись до ядерних загроз Москви появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.