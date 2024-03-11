Какой вклад выбрать в ближайшее время и какие предлагают ставки: отвечает эксперт

Хотя сейчас у краткосрочных вкладов есть сразу несколько преимуществ, после перехода ЦБ РФ к снижению ключевой ставки доходность по ним будет снижаться быстрее, чем по долгосрочным, предупреждает главный аналитик финансового маркетплейса Банки.
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