ЦИК инициирует пересмотр нормативных актов перед выборами в сентябре

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) запускает процесс пересмотра ряда нормативных актов с целью оптимизации избирательных процедур в контексте парламентских выборов, назначенных на 28 сентября 2025 года, сообщает IPN.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии