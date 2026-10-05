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Нижегородская правда

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Нижегородская область заняла 17 место по уровню благополучия среди регионов

Нижегородская область заняла 17 место по уровню благополучия среди регионов

Нижегородская область вошла в топ-20 регионов страны по уровню материального благополучия населения по итогам прошлого года.

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