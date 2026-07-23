Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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«Мировые рынки и национальные стратегии: каждый строит свое будущее» (Простов А.Ф.)

«Матрица Смыслов» Простов А.Ф.«Тот, кто при анализе избегает крайностей, никогда не получит объективного синтеза».

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