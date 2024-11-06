Спикер палаты представителей объявил Дональда Трампа победителем президентских выборов Американские источники пишут о том, что Дональд Трамп победил на выборах президента США.
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Спикер палаты представителей объявил Дональда Трампа победителем президентских выборов Американские источники пишут о том, что Дональд Трамп победил на выборах президента США.
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