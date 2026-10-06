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Better Markets считает, что CFTC — неподходящий орган для регулирования розничного криптосектора

Better Markets считает, что CFTC — неподходящий орган для регулирования розничного криптосектора

По мнению организации Better Markets, попытки американского регулятора рынка деривативов разработать правила для определенных розничных операций с криптовалютой могут привести к снижению уровня защиты инвесторов, поскольку данное ведомство не обладает необходимыми возможностями для надзора за этим рынком.

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