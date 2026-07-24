Армия России освободила Захаровку и Ивашкино в Харьковской области, — Минобороны (ВИДЕО, КАРТА)

Армия России освободила Захаровку и Ивашкино в Харьковской области, — сообщает Минобороны. Подразделения группировки войск «Север» в ходе наступления на волчанском направлении установили контроль над населёнными пунктами Захаровка и Ивашкино Харьковской области.