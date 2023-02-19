Подчуфарова о срыве перехода в сборную Словении: «Было очень стрессово. Последовала череда отказов по документам, хотя вначале их приняли»

Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова рассказала о несостоявшемся переходе в сборную Словении с 2019 по 2021 год.
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