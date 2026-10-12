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Царьград

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В аэропортах Сибири задержаны и отменены десятки рейсов

В аэропортах Сибири задержаны и отменены десятки рейсов

За соблюдением прав пассажиров следят сотрудники транспортной прокуратуры.В аэропортах Барнаула, Горно-Алтайска, Красноярска, Новокузнецка, Новосибирска и Омска в понедельник, 12 октября, возникли задержки и отмены авиарейсов.

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