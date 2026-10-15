Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что усилия США в мирном урегулировании конфликта на Украине наталкиваются на нежелание Владимира Зеленского идти на переговоры.
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