Греция предложила Британии сделку: «доисторическая Мона Лиза» за мрамор Парфенона

Греки готовы расстаться с некоторыми из своих величайших сокровищ, чтобы “заполнить пустоту” в Британском музее, если мраморные изваяния Парфенона будут возвращены в Афины, заявила министр культуры страны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии