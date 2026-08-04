Мишустин рассказал о ситуации с туризмом в Крыму

Для поддержки организаций в Крыму и Севастополе в этом году направили 4,3 млрд рублей. Об этом на совещании о развитии туризма и индустрии гостеприимства в России, прошедшем на территории всесезонного курорта «Манжерок», сообщил глава правительства Михаил Мишустин.