Трамп номинировал миллиардера Бергама на пост министра внутренних дел США

Выигравший выборы президента США Дональд Трамп в пятницу заявил, что номинирует миллиардера Дуга Бергама на пост главы нового национального совета США по энергетике, а также на позицию министра внутренних дел США.
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