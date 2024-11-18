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Картина дня. Финансы

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Трамп номинировал миллиардера Бергама на пост министра внутренних дел США

Трамп номинировал миллиардера Бергама на пост министра внутренних дел США

Выигравший выборы президента США Дональд Трамп в пятницу заявил, что номинирует миллиардера Дуга Бергама на пост главы нового национального совета США по энергетике, а также на позицию министра внутренних дел США.

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