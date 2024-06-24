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Apple возобновила работу над лёгкими очками дополненной реальности и не отказ...

Apple возобновила работу над лёгкими очками дополненной реальности и не отказ...

Apple возобновила работу над лёгкими очками дополненной реальности и не отказывается от выпуска Vision Pro второго поколенияВ традиционном воскресном дайджесте на страницах Bloomberg Марк Гурман (Mark Gurman) сделал ряд важных пояснений относительно слухов о новейших изменениях в планах Apple.

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