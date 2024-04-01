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Добрый Мир

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Российская армия разбивает остатки тяжелой техники ВСУ под Донецком

Российская армия разбивает остатки тяжелой техники ВСУ под Донецком

Российская армия разбивает остатки тяжелой техники ВСУ под Донецком РИА Новости/Станислав КрасильниковСегодня 1,2K прочитали На этой неделе стало известно об уничтожении еще одного американского Abrams на авдеевском направлении.

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