Российская армия разбивает остатки тяжелой техники ВСУ под Донецком РИА Новости/Станислав КрасильниковСегодня 1,2K прочитали На этой неделе стало известно об уничтожении еще одного американского Abrams на авдеевском направлении.
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