Квотербек «Филадельфия Иглс» Джейлен Хертс, скорее всего, больше не сыграет в сезоне–2026. По информации инсайдеров NFL Network, 28-летнему футболисту потребуется около трех месяцев лечения после обнаружения нескольких тромбов в легких.