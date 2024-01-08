Вильфанд предупредил россиян о морозной погоде на старый Новый год

14 января на старый Новый год в России ожидается морозная погода. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил ТАСС, что температура в Московской и Ленинградской областях опустится до минус 20 градусов.
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