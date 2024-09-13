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Противолодочные самолеты ТОФ отработали групповой поиск подлодок

Противолодочные самолеты ТОФ отработали групповой поиск подлодок

Скриншот видео Восемь противолодочных самолетов морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ) во время стратегических командно-штабных учений (СКШУ) "Океан-2024" отработали групповой поиск подлодок условного противника.

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