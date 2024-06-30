Стали известны подробности индексации пенсий в России

С 1 июля 2024 года вступят в силу важные изменения в государственной пенсионной системе. Помимо стандартной индексации, проводимой дважды в год, пенсионеры столкнутся с рядом нововведений, направленных на улучшение их материального положения и упрощение доступа к социальным пособиям.
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