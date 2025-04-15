Генсек НАТО: членство Украины в альянсе не станет частью мирного соглашения

БРЮССЕЛЬ, 15 апреля, ФедералПресс. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в ходе своего неанонсированного визита в Одессу заявил, что вопрос о включении Украины в состав Североатлантического альянса не рассматривается как элемент возможного мирного соглашения.
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