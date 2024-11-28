Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 738 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Silver Kont
    Дядю вову всё надувают и надувают...Эрдоган нарушил о...
  • Eduard
    Клоун-шизик,возьми Квартал95 и шуруй на фронт!Зеленский утверди...
  • Eduard
    Бегут и падают от "счастья"!Зеленский утверди...

Гинцбург назвал сроки, когда в России разрешат применять вакцину от рака

Гинцбург назвал сроки, когда в России разрешат применять вакцину от рака

Препарат изготавливается индивидуально, поэтому клинических испытаний не будет.Документы, которые позволят применять в России онковакцину, разработанную учёными НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, ожидаются уже в январе 2025 года.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх