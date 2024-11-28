Гинцбург назвал сроки, когда в России разрешат применять вакцину от рака

Препарат изготавливается индивидуально, поэтому клинических испытаний не будет.Документы, которые позволят применять в России онковакцину, разработанную учёными НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, ожидаются уже в январе 2025 года.
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