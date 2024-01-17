5 признаков того, что ваши родители нарциссы

Разбираем с психологом Кадр из сериала «Острые предметы»Когда мы говорим об идеальных родителях, мы представляем себе людей, способных проявлять сочувствие и терпение по отношению к собственному ребенку, любить его и оберегать.
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