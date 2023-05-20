smi.today

4 340 подписчиков

Пушилин инициировал учреждение госнаград ДНР за освобождение Артемовска

Пушилин инициировал учреждение госнаград ДНР за освобождение Артемовска

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что инициировал учреждение государственных наград Донецкой Народной Республики (ДНР) за освобождение Артемовска.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх