Гюзель Хабутдинова вручила семьям военнослужащих государственные награды

На общегородской планерке исполняющая обязанности руководителя исполкома Альметьевского района Татарстана Гюзель Хабутдинова вручила ордена Мужества семьям героев, погибших при исполнении воинского долга во время спецоперации, передает «Татар-информ».
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