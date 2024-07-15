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Артиллерия ВС РФ не дала подразделениям ВСУ совершить маневр. Лучшее видео из зоны СВО

Артиллерия ВС РФ не дала подразделениям ВСУ совершить маневр. Лучшее видео из зоны СВО

Расчеты САУ «Акация» и РСЗО БМ-21 «Град» сорвали маневр ротации подразделений ВСУ, Кроме того, в Минобороны сообщают об уничтожении нескольких единиц вражеской военной техники — машины подвозили боеприпасы боевикам, а также складов и огневых средств.

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