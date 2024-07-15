Артиллерия ВС РФ не дала подразделениям ВСУ совершить маневр. Лучшее видео из зоны СВО

Расчеты САУ «Акация» и РСЗО БМ-21 «Град» сорвали маневр ротации подразделений ВСУ, Кроме того, в Минобороны сообщают об уничтожении нескольких единиц вражеской военной техники — машины подвозили боеприпасы боевикам, а также складов и огневых средств.