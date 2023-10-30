«Цинизм и предательство». Погром в Махачкале готовили по белорусской схеме

«Сегодня мы получили абсолютно достоверную и открытую информацию о том, что канал «Утро Дагестана», подстрекавший жителей Махачкалы к беспорядкам в республиканском аэропорту, «администрируется и регулируется с территории Украины предателями, бандеровцами», — заявил 30 октября глава Дагестана Сергей Меликов.