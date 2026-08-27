20 счастливчиков, которые пошли собирать урожай и грибы и нашли просто диво дивное

Каждый дачный сезон приносит свои сюрпризы в плане урожая. То вдруг на обычной грядке вырастет диковинный овощ, например, гигантская тыква или картофель размером с помидор черри, а то и просто недалеко в лес отойдешь и встретишь невиданные грибы и ягоды.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии