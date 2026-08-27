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Проба 2

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20 счастливчиков, которые пошли собирать урожай и грибы и нашли просто диво дивное

20 счастливчиков, которые пошли собирать урожай и грибы и нашли просто диво дивное

Каждый дачный сезон приносит свои сюрпризы в плане урожая. То вдруг на обычной грядке вырастет диковинный овощ, например, гигантская тыква или картофель размером с помидор черри, а то и просто недалеко в лес отойдешь и встретишь невиданные грибы и ягоды.

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