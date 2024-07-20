От всей души искренне поздравляем с прекрасной деревянной свадьбой, с замечательной пятой годовщиной семейной жизни Федосовых Людмилу и Алексея.
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От всей души искренне поздравляем с прекрасной деревянной свадьбой, с замечательной пятой годовщиной семейной жизни Федосовых Людмилу и Алексея.