Взрыв газа в Апшеронске разрушил торговый ряд, сообщил губернатор Кубани

Апшеронск, Краснодарский край, 22 июля, 2024, 10:16 — ИА Регнум. В результате взрыва газа в Апшеронске сильно пострадали торговые ряды в центре города, сообщил 22 июля губернатор Вениамин Кондратьев в своём Telegram-канале.
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