Новый подход: искать внеземные цивилизации будут по особенному свету звезд

Вокруг звезды должна быть масштабная структура, призванная эффективно собирать энергию.Астрофизики предполагают, что возможные внеземные цивилизации могут выдавать себя особенными характеристиками света, излучаемого нейтронными звездами.
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