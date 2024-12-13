В будущем феврале Астрахань примет международную агровыставку-конференцию

На ней планируется обсудить основные направления развития АПК по линии растениеводства. С 12 по 14 февраля 2025 года в нашем облцентре состоится международная специализированная выставка-конференция «Семена, средства защиты растений, агротехнологии.
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