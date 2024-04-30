Приметы и обряды Страстной недели по дням помогут избавиться от негатива Анна ФедороваВ этом материале мы рассмотрим народные традиции и обычаи Страстной недели, когда люди с давних времён готовились к великому празднику Пасхи, стремясь проявлять добродетель и милосердие.
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