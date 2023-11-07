Алла Пугачёва как зеркало русской эмиграции

Мария Беликова

По поводу её зубов. Моя бабуля как раз её возраста и тоже вставила съёмные челюсти, как и Алла. Но вот что удивительно. У бабули челюсти самые дешёвые, уложилась в 20 тыс. руб. Вставляла в городской стоматологической поликлинике. На ночь их снимает. Днём одевает. На вид не скажешь, что это искусственные зубы. А у Аллы гораздо хуже: сразу понятно, что это съёмные протезы. А ведь она, небось, влупила миллионы на свои челюсти. Для меня это не понятно.