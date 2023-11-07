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Алла Пугачёва как зеркало русской эмиграции

Алла Пугачёва как зеркало русской эмиграции

Алла Пугачёва вернулась в свой замок в деревне Грязи. Почему это вызывает интерес? Не потому, что публика продолжает следить за жизнью своего кумира.

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Комментарии
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Светлана Купи
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4 час.
Мария Беликова
По поводу её зубов. Моя бабуля как раз её возраста и тоже вставила съёмные челюсти, как и Алла. Но вот что удивительно. У бабули челюсти самые дешёвые, уложилась в 20 тыс. руб. Вставляла в городской стоматологической поликлинике. На ночь их снимает. Днём одевает. На вид не скажешь, что это искусственные зубы. А у Аллы гораздо хуже: сразу понятно, что это съёмные протезы. А ведь она, небось, влупила миллионы на свои челюсти. Для меня это не понятно.
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4 час.
Светлана Иванова
Неужели  ей  дадут   разрешение   вернуться,  ?   давать  концерты,    улыбаться  холопам  -   ну  это  будет   сверх  всякого   понимания   народом   действий   минкультуры  и   правительства,  Тогда  -  это   не   правительство
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3 час.

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