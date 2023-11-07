Алла Пугачёва вернулась в свой замок в деревне Грязи. Почему это вызывает интерес? Не потому, что публика продолжает следить за жизнью своего кумира.
Алла Пугачёва как зеркало русской эмиграции
Комментарии
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Светлана Купи
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4 час.
Мария Беликова
По поводу её зубов. Моя бабуля как раз её возраста и тоже вставила съёмные челюсти, как и Алла. Но вот что удивительно. У бабули челюсти самые дешёвые, уложилась в 20 тыс. руб. Вставляла в городской стоматологической поликлинике. На ночь их снимает. Днём одевает. На вид не скажешь, что это искусственные зубы. А у Аллы гораздо хуже: сразу понятно, что это съёмные протезы. А ведь она, небось, влупила миллионы на свои челюсти. Для меня это не понятно.
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4 час.
Светлана Иванова
Неужели ей дадут разрешение вернуться, ? давать концерты, улыбаться холопам - ну это будет сверх всякого понимания народом действий минкультуры и правительства, Тогда - это не правительство
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3 час.
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