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WP: спасатели покинули пострадавший от "Хелен" район США из-за угроз ополченцев

WP: спасатели покинули пострадавший от "Хелен" район США из-за угроз ополченцев

REUTERS/Eduardo Munoz/File Photo В пострадавших от урагана "Хелен" районах американского штата Северная Каролина сотрудники Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) были вынуждены прекратить работу, из-за выдвинутых в их адрес угроз со стороны вооруженного ополчения.

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Комментарии
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Константин Самарин
Странно.. Ранее проскакивали сообщения, что это  груприровка из украинской диаспоры организовала мародерство, по и-нету наводя банды мигрантгв на богатые дома .
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11 час.

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