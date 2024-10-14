WP: спасатели покинули пострадавший от "Хелен" район США из-за угроз ополченцев

REUTERS/Eduardo Munoz/File Photo В пострадавших от урагана "Хелен" районах американского штата Северная Каролина сотрудники Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) были вынуждены прекратить работу, из-за выдвинутых в их адрес угроз со стороны вооруженного ополчения.