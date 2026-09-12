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ИА Регнум

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Силы ПВО за сутки сбили 670 украинских дронов

Силы ПВО за сутки сбили 670 украинских дронов

Средства ПВО за сутки уничтожили 670 вражеских беспилотников самолетного типа в зоне спецоперации. Об этом 12 сентября сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

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