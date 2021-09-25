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    Медведев далеко не пророк . Поживём увидим . Пока ясно что власть в стране захватил Талибан и отдавать её он никому ...Кто в Афганистане...

Кто в Афганистане главный? Талибы*, ИГИЛ* и Мировая Закулиса

Кто в Афганистане главный? Талибы*, ИГИЛ* и Мировая Закулиса

Статья заместителя председателя Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрия Медведева, опубликованная в интернет-издании «Газета.

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Александр Лисовский
Медведев далеко не пророк . Поживём увидим . Пока ясно что власть в стране захватил Талибан и отдавать её он никому не собирается . Конечно американцы допустили подлость своим поспешным бегством из Афганистана , бросив большинство своих местных союзников на произвол. Но не НАМ их упрекать. В 1988 году наше правительство сделало тоже самое . Вспомните : ... Врага , которого не добили каких оставили друзей ... "

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