Кто в Афганистане главный? Талибы*, ИГИЛ* и Мировая Закулиса

"Пульс Планеты"ПолитикаКто в Афганистане главный? Талибы*, ИГИЛ* и Мировая Закулиса Статья заместителя председателя Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрия Медведева, опубликованная в интернет-издании «Газета.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлександр ЛисовскийМедведев далеко не пророк . Поживём увидим . Пока ясно что власть в стране захватил Талибан и отдавать её он никому не собирается . Конечно американцы допустили подлость своим поспешным бегством из Афганистана , бросив большинство своих местных союзников на произвол. Но не НАМ их упрекать. В 1988 году наше правительство сделало тоже самое . Вспомните : ... Врага , которого не добили каких оставили друзей ... "Комментировать
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