Лейкоциты в моче у женщин: лечите жалобы, а не анализ

Лейкоциты (белые клетки крови) — часть иммунной системы, которая помогает в защите от инфекции. Хотя их увеличение в моче часто и является признаком воспаления или инфекции на каком-то участке мочевыводящих путей, так происходит не всегда.
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