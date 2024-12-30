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Лейкоциты в моче у женщин: лечите жалобы, а не анализ

Лейкоциты в моче у женщин: лечите жалобы, а не анализ

Лейкоциты (белые клетки крови) — часть иммунной системы, которая помогает в защите от инфекции. Хотя их увеличение в моче часто и является признаком воспаления или инфекции на каком-то участке мочевыводящих путей, так происходит не всегда.

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