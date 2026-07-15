Депутат Чаплин: некоторые россияне в 2026 году могут выйти на пенсию в 50 лет

Некоторые россияне в 2026 году имеют право выйти на пенсию в 50 лет. В первую очередь это касается многодетных матерей, которые воспитали пять и более детей до восьмилетнего возраста, имеют страховой стаж от 15 лет, а также накопили не менее 30 пенсионных баллов.