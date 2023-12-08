Евросоюз разрабатывает закон против поставок газа из России и Белоруссии

Власти Евросоюза, согласно сообщению газета Financial Times, ознакомившаяся с соответствующими документами, разрабатывают законопроект, который позволит государствам-членам Европейского Союза ограничивать или полностью перекрыть поставляющим газу компаниям из России и Белоруссии доступ к европейским газотранспортным сетям.
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