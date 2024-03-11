Умерла главная знаменитость советского телевидения - диктор Светлана Моргунова

Диктор Центрального телевидения СССР Светлана Моргунова умерла на 85 году жизни.Народная артистка России, диктор Центрального телевидения СССР, а также ведущая передач "Голубой огонёк" и "Утренняя почта" Светлана Моргунова умерла 10 марта в возрасте 84 лет.