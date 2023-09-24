Самостийные эксперты напуганы слухами о появлении «музыкантов» на левом берегу Днепра Александр Ситников Фото: Эрик Романенко/ТАСС Пресс-центр группировки «Днепр» ВС РФ сообщил в своей очередной сводке (по состоянию на 22 сентября), что на Херсонском направлении в результате огневого поражения потери противника за сутки составили до 80-ти украинских военнослужащих, а также семь автомобилей и гаубица Д-30.
«Вагнер» изучает обстановку под Херсоном
Комментарии
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Александр Пятнистый
Бендеры-город в Молдавии (Молдове), а мочить надо бандэрывцев (от Бандера)
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4 час.
Tania Еременко
Не понимаю, почему наши люди не понимают разницу - надо говорить бАндеровцы, Бандера... Бендеры - город в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике. Давно пора переименовать, приднестровцы!!!
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4 час.
ВН
Валерий Николаевич
Не понял, в чем смысл поста. Практически весь текст о том, как укры боятся Вагнеровцев, а автор им то ли сочувствует, то ли советует не боятся, потому что их там по факту нет. Бред
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2 час.
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