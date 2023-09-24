«Вагнер» изучает обстановку под Херсоном

Не понимаю, почему наши люди не понимают разницу - надо говорить бАндеровцы, Бандера... Бендеры - город в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике. Давно пора переименовать, приднестровцы!!!

ВН

Валерий Николаевич

Не понял, в чем смысл поста. Практически весь текст о том, как укры боятся Вагнеровцев, а автор им то ли сочувствует, то ли советует не боятся, потому что их там по факту нет. Бред